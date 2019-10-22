Она станет первым женским главным тренером НБА. В этой истории − гражданство России, борьба за карьеру и респект от Поповича
Руководство НБА давно нацелилось на гендерное разнообразие в структуре. Путь к расширению − в конкретных примерах внутри лиги.
♥ Этим летом в тренерский штаб «Бостон Селтикс» попала бывшая телеведущая и аналитик Кара Лоусон.
♥ Кристи Толивер − помощник тренера в «Вашингтоне» с октября 2018 года.
♥ Линдси Хардинг с этого года работает в «Сакраменто» и отвечает за развитие игроков основного состава.
Сегодня в НБА десятки таких примеров. Важно, что все женщины получили места в равной конкурентной борьбе и только благодаря знаниям.
Самая яркая, любопытная и остросюжетная история – у Бекки Хэммон.
***
Сейчас Хэммон – первый помощник Грегга Поповича, одного из величайших тренеров в истории баскетбола. После завершения профессиональной карьеры в 2014-м Бекки стала первой женщиной на оплачиваемой должности в тренерском штабе команды НБА.
Русскоязычная аудитория помнит Хэммон − по играм за сборную России. В 2008 году, после отказа в вызове в сборную США, Хэммон приняла предложение России и получила гражданство РФ. Во многом благодаря ей женская сборная России по баскетболу выиграла бронзовые медали Олимпиады и серебро чемпионата Европы-2009. Бекки была одним из лидеров той команды и основным разыгрывающим защитником.
«Если вы играете в этой стране, живете в этой стране, выросли в самом сердце страны, а потом надеваете российскую форму, вы не патриот», – критиковала Хэммон главный тренер сборной США по баскетболу Энн Донован. После полуфинального матча на Олимпиаде в Пекине между сборными России и США она отказалась пожать руку Бекки.
«Я даже никогда не играла на турнирах от FIBA, – отвечала Хэммон, – у них было много времени, чтобы дать мне возможность. Это баскетбол, а не холодная война. Я думаю, многие вещи часто путают с патриотизмом. Сейчас для меня игра на Олимпиаде важнее, чем любая критика в мой адрес». В матче за третье место против Китая она набрала 22 очка и почти соло выиграла медали. «Я приняла удар, и это помогло мне построить что-то внутри себя».
До приезда в Россию в 2007-м и подписания контракта с ЦСКА Бекки Хэммон восемь лет успешно играла в WNBA (женской лиге НБА) за «Сан-Антонио Старз». Она стала одной из легенд команды, шесть раз ездила на «Матч всех звезд» и четырежды попадала в символические пятерки сезона. По итогам всей карьеры в WNBA она железно входит в топ-15 игроков за всю историю лиги. Не обладая впечатляющими физическими данными, Хэммон всегда тащила за счет выверенных бросков и исключительного понимания игры. Почти во всех своих команда она параллельно с работой на паркете успешно организовывала все нападение состава.
Уже с подросткового возраста Хэммон опережала сверстниц по игровому мышлению. Потому что в средней школе всегда играла с мальчиками старшей возрастной группы. Находясь в изначально неравных условиях, Хэммон в таких матчах могла опередить соперников исключительно аналитикой, беря на себя только грамотные броски. Отец Бекки называл это «обязательным условием, позже вошедшим в фирменный стиль и ставшим частью ее игры».
В университетском баскетболе Бекки несколько раз выигрывала награду «Лучший игрок штата», а тренер называл ее сильнейшим игроком, которого он когда-либо тренировал.
Любимое хобби Хэммон − животные. Однажды в подарок на четырнадцатилетние она получила ружье. Но после отстрела первого оленя долго плакала и навсегда отказалась от охоты. Ее фаворит − акулы. «Бекки любит больших акул, и они никогда не бывают достаточно большими для нее», – рассказывает отец Марти Хэммон. Их семья до сих пор ежегодно ездит на отдых к южному побережью Америки, в Кей-Уэст.
***
После Олимпиады-2012, вернувшись в Америку на реабилитацию травмы колена, Хэммон встретилась с главным тренером «Сан-Антонио» Греггом Поповичем. Тогда и произошла ключевая беседа и заодно неформальное собеседование. Хэммон впечатлила Поповича целеустремленностью и интеллектом.
2013 год она провела с командой, близко общаясь с тренерским штабом и игроками, параллельно вникая в тренировочный процесс. «Тогда я понял, что если представится возможность, я хотел бы взять ее к себе», – говорил Поп.
Возможность работать в системе «Сперс» – редкий и бесценный опыт, ведь это инкубатор талантов. Туда не попадают просто так, а выходят оттуда уже полноценными самодостаточными специалистами. Это, возможно, лучшая площадка для старта вне игровой карьеры в НБА.
Возьмем примеры хотя бы этого лета. Транджан Лэнгдон, успешно игравший в том же ЦСКА с 2005 по 2011 год, после завершения карьеры несколько лет занимал должность скаута в «Сан-Антонио». В 2016 его пригласили на должность помощника генерального менеджера «Бруклин Нетс» Шона Маркса. А уже этим летом Лэнгдон стал полноценным генеральным менеджером «Нового Орлеана». Кстати, сам Шон Маркс с 2012 года работал помощником президента по баскетбольным операциям в «Сперс», а затем стал одним из главных помощников Поповича в тренерском штабе. Или официально лучший главный тренер сезона-2018/19 Майк Буденхольцер из «Милуоки», который работал ассистентом Поповича 17 (!) лет. Все это не череда совпадений, а причинно-следственная цепочка выпускников системы «Сан-Антонио» в НБА.
Путь Бекки Хэммон по иерархии тренерского штаба «Сперс» проходит поступательно. После недавнего ухода Этторе Мессины в «Олимпию Милан», она села первый ряд рядом с Греггом: «Вы знаете, мы снова повысили ее. Теперь она будет сидеть рядом со мной, а не за скамейкой. Она особенная, особенная женщина». Но и тут не все так прозрачно: летом Попович привлек в тренерский штаб любимца и легенду команды Тима Данкана, а это обязательно обострит конкуренцию внутри коллектива.
У Хэммон-тренера уже есть собственный список заслуг и признаний. В 2016 году она стала первой женщиной главным тренером на матче All Star Celebrity Game для сборной США. А в мае прошлого года Хэммон прошла полноценное собеседование на пост главного тренера в «Милуоки» − также впервые для женщин.
«Меня часто спрашивают о моих планах. И я говорю, что сейчас я продолжаю учиться, чтобы стать лучшим тренером из возможных. Я не могу открыть дверь, если она закрыта. Но если дверь будет открыта, я обязательно зайду в нее. Да, я хочу стать главным тренером», – объясняет она.
У кого-то есть сомнения, что однажды 42-летняя Бекки Хэммон станет главным тренером команды НБА? Пусть даже не как наследница Грегга Поповича в «Сан-Антонио». Пять лет она уверенно строит эту карьеру, не торопясь и совершенствуясь. Пример Бекки доказывает: у качественного специалиста, преданного делу, нет ни пола, ни стереотипов о нем.