Она станет первым женским главным тренером НБА. В этой истории − гражданство России, борьба за карьеру и респект от Поповича

Руководство НБА давно нацелилось на гендерное разнообразие в структуре. Путь к расширению − в конкретных примерах внутри лиги.

♥ Этим летом в тренерский штаб «Бостон Селтикс» попала бывшая телеведущая и аналитик Кара Лоусон.

♥ Кристи Толивер − помощник тренера в «Вашингтоне» с октября 2018 года.

♥ Линдси Хардинг с этого года работает в «Сакраменто» и отвечает за развитие игроков основного состава.

Сегодня в НБА десятки таких примеров. Важно, что все женщины получили места в равной конкурентной борьбе и только благодаря знаниям.

Самая яркая, любопытная и остросюжетная история – у Бекки Хэммон.

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Сейчас Хэммон – первый помощник Грегга Поповича, одного из величайших тренеров в истории баскетбола. После завершения профессиональной карьеры в 2014-м Бекки стала первой женщиной на оплачиваемой должности в тренерском штабе команды НБА.

Русскоязычная аудитория помнит Хэммон − по играм за сборную России. В 2008 году, после отказа в вызове в сборную США, Хэммон приняла предложение России и получила гражданство РФ. Во многом благодаря ей женская сборная России по баскетболу выиграла бронзовые медали Олимпиады и серебро чемпионата Европы-2009. Бекки была одним из лидеров той команды и основным разыгрывающим защитником.

«Если вы играете в этой стране, живете в этой стране, выросли в самом сердце страны, а потом надеваете российскую форму, вы не патриот», – критиковала Хэммон главный тренер сборной США по баскетболу Энн Донован. После полуфинального матча на Олимпиаде в Пекине между сборными России и США она отказалась пожать руку Бекки.

«Я даже никогда не играла на турнирах от FIBA, – отвечала Хэммон, – у них было много времени, чтобы дать мне возможность. Это баскетбол, а не холодная война. Я думаю, многие вещи часто путают с патриотизмом. Сейчас для меня игра на Олимпиаде важнее, чем любая критика в мой адрес». В матче за третье место против Китая она набрала 22 очка и почти соло выиграла медали. «Я приняла удар, и это помогло мне построить что-то внутри себя».