Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз
Этим летом Юрий Лодыгин ушел из «Зенита», окончательно оставил Россию и на два года подписался с «Газиантепом». Промежуток между этими событиями заполнила аренда в «Олимпиакос». Результаты – грусть:
- Дебютировал в Кубке Греции против «Ламии», пропустил во втором тайме после единственного удара соперника в створ, кричал судьям об офсайде. Итог – вылет;
- С февраля по август грел скамейку запасных и полностью отыграл только два матча в чемпионате Греции. «Олимпиакос» выиграл оба: с той же «Ламией» (3:1) и «Ларисой» (3:0).
Карьера в «Зените» – съезд с пути сильного и перспективного (болельщики признавали его лучшим игроком команды в сезоне-2013/14) до образа чудика в воротах, который из-за частых ошибок присаживался на лавку и проигрывал конкуренцию Михаилу Кержакову. Лодыгин уезжал в Европу, чтобы перезагрузить карьеру и снять эмоциональный груз. Не получилось.
От него отказался и «Зенит», и «Олимпиакос». «Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я еще раз понял, что это точно не мое», – говорил Лодыгин летом. Вратаря подобрал «Газиантеп».
Старт в Турции напомнил аренду в «Олимпиакосе»: Лодыгин с августа сидел в запасе, но в конце сентября успешно дебютировал в Кубке Турции против клуба «Тюрк Метал Кырыккале» (4:0). Через матч ему доверили выход в основе в Суперлиге против «Истанбула» – «Газиантеп» пропустил дважды и проиграл.
А потом случился «Трабзонспор». Лодыгин вышел в старте во втором матче подряд и пустил сразу четыре. Главный фейл – непонятный выход из ворот, когда нападающий «Трабзонспора» Александр Серлот при счете 1:0 вывалился с ним один на один. Серлота вроде бы накрывал набегавший защитник, но Лодыгин добавил гандбола и врезался в своего игрока. Лежащий Лодыгин, пустые ворота, гол.
Полное видео – по ссылке. Показываем гол на скринах:
Пропускал Лодыгин вот с таким лицом: