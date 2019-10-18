Тайка Вайтити (который «Тор 3») сделает кино о слабейшей сборной - Американском Самоа

За основу взят документальный фильм Next Goal Wins, который выпустили в 2014 году Майк Бретт и Стив Джэмисон – там как раз о попытке успешно сыграть в квалификации, первой победе и уходу с последнего места в рейтинге ФИФА.

Продюсерами у Вайтити будут Гарретт Бэш и Энди Серкис. Продолжается выбор актеров на роли футболистов, известно, что тренера Ронгена сыграет ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер, который снимался в фильмах «Люди Икс», «300 спартанцев», «Бесславные ублюдки» и других картинах.

Американское Самоа – это неинкорпорированная неорганизованная территория, которая не входит в состав США – она находится под их управлением, но ее граждане не имеют американского гражданства. Американское Самоа состоит из семи островов в южной части Тихого океана. С мая по сентябрь там сохраняется отличная погода, с декабря по март – тропические циклоны, могут даже быть землетрясения. Температура весь год держится на уровне 25-26 градусов.

В Американском Самоа проживает чуть более 50 тысяч человек. Страну не следует путать с Самоа (прежнее название – Западное Самоа) – независимым государством, граничащим на западе.