Тайка Вайтити (который «Тор 3») сделает кино о слабейшей сборной - Американском Самоа
Тайка Вайтити – 44-летний новозеландский режиссер, известный актер. В 2005 году был номинирован на Оскар, снял популярные фильмы «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри». В 2021 году выйдет «Тор: Любовь и гром», но до этого Вайтити снимет фильм о футболе.
Сюжет: фильм о сборной Американского Самоа, которая считается одной из худших команд мира и пытается попасть на ЧМ-2014 с тренером Томасом Ронгеном. Предполагается, что история будет построена на реальном событии: команда Американского Самоа тогда обыграла в первом туре квалификации сборную Тонги – 2:1.
За основу взят документальный фильм Next Goal Wins, который выпустили в 2014 году Майк Бретт и Стив Джэмисон – там как раз о попытке успешно сыграть в квалификации, первой победе и уходу с последнего места в рейтинге ФИФА.
Продюсерами у Вайтити будут Гарретт Бэш и Энди Серкис. Продолжается выбор актеров на роли футболистов, известно, что тренера Ронгена сыграет ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер, который снимался в фильмах «Люди Икс», «300 спартанцев», «Бесславные ублюдки» и других картинах.
Американское Самоа – это неинкорпорированная неорганизованная территория, которая не входит в состав США – она находится под их управлением, но ее граждане не имеют американского гражданства. Американское Самоа состоит из семи островов в южной части Тихого океана. С мая по сентябрь там сохраняется отличная погода, с декабря по март – тропические циклоны, могут даже быть землетрясения. Температура весь год держится на уровне 25-26 градусов.
В Американском Самоа проживает чуть более 50 тысяч человек. Страну не следует путать с Самоа (прежнее название – Западное Самоа) – независимым государством, граничащим на западе.
Футбольная сборная Американского Самоа вошла в ФИФА в 1998 году и до ноября 2011-го считалась слабейшей командой мира. Она поставила антирекорд по крупнейшему поражению в официальных матчах среди сборных, пропустив 31 гол в игре против Австралии в отборочной игре квалификации к ЧМ-2002.
13 мячей в составе австралийцев забил тогда Арчи Томпсон. В конце игры запуталось даже табло, показавшее счет 32:0 и 14 голов Томпсона, но потом скорректировали – 31:0 и 13. «Побить мировой рекорд – мечта, но вообще такие игры никому не нужны», – говорил после игры австралиец. В следующей квалификации к ЧМ уже был введен предварительный этап в Океании.
Сборная Американского Самоа потерпела 30 поражений, но в 31-м матче (тут число 31 оказалось счастливым) она победила. В первом раунде квалификации к ЧМ-2014 обыграла Тонгу 2:1, затем сыграла вничью с островами Кука 1:1. В последнем туре против Самоа счет почти до конца матча открыт не был, но на 89-й минуте все-таки случился пропущенный гол, а из-за него поражение и третье место в отборочной группе. Дальше прошла сборная Самоа, которая на следующем этапе квалификации пропустила от Таити, Вануату и Новой Каледонии 24 гола за три матча.
Кстати, в первом раунде отбора к ЧМ-2018 сборная Американского Самоа хоть и не вышла из группы, но выступила еще круче – после поражения от Самоа 2:3 (проигрывала 0:3, но чуть не вытащила ничью) обыграла Тонгу (2:1) и острова Кука (2:0). Итого – шесть очков, но лишь по разнице мячей второе место. Сборная Самоа опять вышла из этой группы, во втором раунде – прогресс – пропустила всего 19 голов за три игры.
В рейтинге ФИФА сборная Американского Самоа теперь – далеко не самая слабая команда. По состоянию на октябрь 2019-го она идет на 192 месте, а, например, Самоа – ниже на две строчки. Всего рейтинг ФИФА насчитывает 210 сборных.