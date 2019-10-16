Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников
Когда вас накрывает апатия и лень, просто смотрите это видео:
Увиденное – хака. Это боевой танец народа маори [коренное население Новой Зеландии до появления там европейцев]. Его цель – запугать врага и прибавить в уверенности. Воины исполняли хаку непосредственно перед боем или в дороге, когда покидали родную деревню. Сборная Новой Зеландии по регби сделала из народной традиции важный ритуал и узнаваемый перформанс.
Хака сопровождается топотом, агрессивными взмахами руками, выпученными глазами, высунутым языком и воинственными криками. В традиционной форме маори делали татуировки на теле, обнажались и надевали специальные атрибуты.
Ассоциировать хаку только с войной – ошибочно. В переводе с языка маори хака обозначает танец в целом. Хака – часть общей культуры, память о прошлом и способ рассказать о традициях и самобытности народа. Сейчас ее исполняют во время визита иностранных делегаций и на разных церемониях, танцуют в армии, изучают в школе и университетах и посвящают ежегодные фестивали. Три основных вида хаки:
- Церемониальная хака. Исполняется без оружия и с целью выразить личные или общественные чувства. Сюда подходят хака-приветствие или похоронная хака. Танец исполняют в основном мужчины, роль женщин – создание музыкального сопровождения.
- Военная хака. Исполнялась с оружием перед боем, во время или после. Отличительные черты: танцуют только мужчины, часто – обнаженными и с татуировками на теле, во время исполнения участники подпрыгивают.
- Хака только для женщин. Обычно исполняется во время приема гостей.
Регбисты исполняют хаку с 19-го века, а обновленный вариант требовали запретить из-за жестокого жеста
В конце 19 века хака адаптировалась под спорт, а в 1888 году впервые исполнена регбистами Новой Зеландии в Великобритании. Целый век хака оставалась исключительно гостевой фишкой новозеландцев, но с 1986 года исполняется на всех матчах.
До 2005 года Новая Зеландия исполняла только хаку Ka mate, Ka mate [«Я умираю, я умираю»]. Две легенды, как она появилась:
- Традиционную хаку в 1810 году придумал вождь маори Те Раупараха, когда бежал от вражеского племени и спрятался в яме. Помогли друг Те Рангикоеа и его жена, которая закрыла собой вход в яму. Когда враг ушел, Те Раупараха вылез из ямы и от радости исполнил танец хака.
- Хаку придумал вождь Тинирау и его женщины. Тинирау хотел отомстить жрецу Кае, убившему его ручного кита, и отправил на поиски группу охотниц. Они не знали, как выглядит Кае. Главное отличие – кривые зубы, накладывающиеся друг на друга. Охотницы пришли в чужую деревню и станцевали танец хака, чтобы мужчины улыбнулись. Так Кае выдал себя: его схватили, принесли к Тинирау и убили.
То, что вы видели на видео, – хака Kapa o Pango. В 2005 году ее специально для регбистов придумал композитор и художник Дерек Ларделли. Новозеландцы исполнили новый танец перед матчем с ЮАР, но эффект получился негативным: Kapa o Pango требовали запретить из-за концовки с жестом перерезанного горла. Ларделли объяснил, что это совсем не про жестокость и не про угрозы: такое движение – символ наполнения тела энергией. Kapa o Pango не замена Ka mate, Ka mate, а дополнение.
На ЧМ-2019 Новая Зеландия исполнила переработанный вариант Kapa o Pango без агрессивного жеста (сравните концовки тут и тут). У хаки есть лидер – обычно потомок маори, но это необязательное условие. Кевин Меаламу возглавлял танец 31 раз (в том числе на своем последнем матче в карьере на ЧМ-2015). Концентрация патриотизма в двух строчках: «Я исполнял хаку на заднем дворе с четырех лет. Это то, чем мы гордимся как часть нашей культуры».
Три последних года новозеландцы исполняют хаку под руководством Томаса Перенары. «Для меня хака – это соединение с землей, соединение с моими предками и моими братьями, которые находятся рядом со мной», – рассказывает Перенара.
Таким агрессивным и узнаваемым хаку сделал Уэйн Шелфорд. Он рвал мошонку на поле, но играл через боль
Экс-капитан Новой Зеландии появился в сборной в 80-е годы, когда исполнение хаки сильно отличалось от современного вида – не так огненно и агрессивно. «Многим футболистам это не нравилось: они либо стеснялись, либо не чувствовали никакой связи с историей», – говорит Шелфорд.
Он решил, что команда должна изменить отношение к традициям. «Нам нужно тренироваться и усердно трудиться, чтобы гордиться этим», – внушал игрокам Шелфорд. Для команды он проводил специальные тренировки по истории хаки, движениям и манере произношения: «Эти тренировки были чертовски веселыми. Больших и гордых мужиков попросили раскрепоститься и танцевать. Некоторые просто не имели никакого ритма и должны были научиться просто болтать рукам. К чемпионату мира-87 все было совсем по-другому».
Чем дальше – тем больше эмоций и осознанности. Теперь хака – самый узнаваемый символ Новой Зеландии по регби. Посмотрите на эволюцию сами:
Шелфорд нес важную миссию: «С возрождением хаки культура маори проникла во все сферы жизни – это есть в школах, появились достопримечательности для туристов, их искусство стало популярным. Я горжусь тем, как это выросло и как игроки воспринимают это сейчас. Они такие же страстные».
Реакция соперников на хаку – самая смешанная. Равнодушие, агрессия и ответ танцем
1989 год. Во время исполнения Ирландия образовала V-образный строй и вплотную подошла к новозеландцам. С того момента судьям рекомендовали находиться между командами, чтобы не началась драка.
1996 год. Игнорирование. Австралия разминалась на своей половине и не смотрела, как Новая Зеландия исполняет хаку.
1997 год. Англичанин Ричард Кокерилл так близко подошел к сопернику во время хаки, что отхватил наказание. Кокерилл зацепился с Нормом Хьюиттом, чем едва не спровоцировал драку. Обоих растолкал судья.
2003 год. Ответ своим танцем (это распространено среди сборных Океании), как поступила сборная Тонга.
2007 год. Еще один вариант снизить давление новозеландцев – встать перед ними прямой стеной. Так сделали французы.
2008 год. Игнорирование 2.0. Уэльс просто две минуты неподвижно стоял после исполнения хаки.