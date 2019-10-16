Новая Зеландия
регби
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#Новая Зеландия #регби

Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников

16 октября 2019, 09:34
Николай Живоглядов

Когда вас накрывает апатия и лень, просто смотрите это видео:

Увиденное – хака. Это боевой танец народа маори [коренное население Новой Зеландии до появления там европейцев]. Его цель – запугать врага и прибавить в уверенности. Воины исполняли хаку непосредственно перед боем или в дороге, когда покидали родную деревню. Сборная Новой Зеландии по регби сделала из народной традиции важный ритуал и узнаваемый перформанс.

Хака сопровождается топотом, агрессивными взмахами руками, выпученными глазами, высунутым языком и воинственными криками. В традиционной форме маори делали татуировки на теле, обнажались и надевали специальные атрибуты.

Ассоциировать хаку только с войной – ошибочно. В переводе с языка маори хака обозначает танец в целом. Хака – часть общей культуры, память о прошлом и способ рассказать о традициях и самобытности народа. Сейчас ее исполняют во время визита иностранных делегаций и на разных церемониях, танцуют в армии, изучают в школе и университетах и посвящают ежегодные фестивали. Три основных вида хаки:

  1. Церемониальная хака. Исполняется без оружия и с целью выразить личные или общественные чувства. Сюда подходят хака-приветствие или похоронная хака. Танец исполняют в основном мужчины, роль женщин – создание музыкального сопровождения.
  2. Военная хака. Исполнялась с оружием перед боем, во время или после. Отличительные черты: танцуют только мужчины, часто – обнаженными и с татуировками на теле, во время исполнения участники подпрыгивают.
  3. Хака только для женщин. Обычно исполняется во время приема гостей.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Регбисты исполняют хаку с 19-го века, а обновленный вариант требовали запретить из-за жестокого жеста

В конце 19 века хака адаптировалась под спорт, а в 1888 году впервые исполнена регбистами Новой Зеландии в Великобритании. Целый век хака оставалась исключительно гостевой фишкой новозеландцев, но с 1986 года исполняется на всех матчах.

До 2005 года Новая Зеландия исполняла только хаку Ka mate, Ka mate [«Я умираю, я умираю»]. Две легенды, как она появилась:

  1. Традиционную хаку в 1810 году придумал вождь маори Те Раупараха, когда бежал от вражеского племени и спрятался в яме. Помогли друг Те Рангикоеа и его жена, которая закрыла собой вход в яму. Когда враг ушел, Те Раупараха вылез из ямы и от радости исполнил танец хака.
  2. Хаку придумал вождь Тинирау и его женщины. Тинирау хотел отомстить жрецу Кае, убившему его ручного кита, и отправил на поиски группу охотниц. Они не знали, как выглядит Кае. Главное отличие – кривые зубы, накладывающиеся друг на друга. Охотницы пришли в чужую деревню и станцевали танец хака, чтобы мужчины улыбнулись. Так Кае выдал себя: его схватили, принесли к Тинирау и убили.

ZUMAPRESS/Global Look Press

То, что вы видели на видео, – хака Kapa o Pango. В 2005 году ее специально для регбистов придумал композитор и художник Дерек Ларделли. Новозеландцы исполнили новый танец перед матчем с ЮАР, но эффект получился негативным: Kapa o Pango требовали запретить из-за концовки с жестом перерезанного горла. Ларделли объяснил, что это совсем не про жестокость и не про угрозы: такое движение – символ наполнения тела энергией. Kapa o Pango не замена Ka mate, Ka mate, а дополнение.

На ЧМ-2019 Новая Зеландия исполнила переработанный вариант Kapa o Pango без агрессивного жеста (сравните концовки тут и тут). У хаки есть лидер – обычно потомок маори, но это необязательное условие. Кевин Меаламу возглавлял танец 31 раз (в том числе на своем последнем матче в карьере на ЧМ-2015). Концентрация патриотизма в двух строчках: «Я исполнял хаку на заднем дворе с четырех лет. Это то, чем мы гордимся как часть нашей культуры».

Три последних года новозеландцы исполняют хаку под руководством Томаса Перенары. «Для меня хака – это соединение с землей, соединение с моими предками и моими братьями, которые находятся рядом со мной», – рассказывает Перенара.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Таким агрессивным и узнаваемым хаку сделал Уэйн Шелфорд. Он рвал мошонку на поле, но играл через боль

Экс-капитан Новой Зеландии появился в сборной в 80-е годы, когда исполнение хаки сильно отличалось от современного вида – не так огненно и агрессивно. «Многим футболистам это не нравилось: они либо стеснялись, либо не чувствовали никакой связи с историей», – говорит Шелфорд.

Он решил, что команда должна изменить отношение к традициям. «Нам нужно тренироваться и усердно трудиться, чтобы гордиться этим», – внушал игрокам Шелфорд. Для команды он проводил специальные тренировки по истории хаки, движениям и манере произношения: «Эти тренировки были чертовски веселыми. Больших и гордых мужиков попросили раскрепоститься и танцевать. Некоторые просто не имели никакого ритма и должны были научиться просто болтать рукам. К чемпионату мира-87 все было совсем по-другому».

Чем дальше – тем больше эмоций и осознанности. Теперь хака – самый узнаваемый символ Новой Зеландии по регби. Посмотрите на эволюцию сами:

Шелфорд нес важную миссию: «С возрождением хаки культура маори проникла во все сферы жизни – это есть в школах, появились достопримечательности для туристов, их искусство стало популярным. Я горжусь тем, как это выросло и как игроки воспринимают это сейчас. Они такие же страстные».

Реакция соперников на хаку – самая смешанная. Равнодушие, агрессия и ответ танцем

1989 год. Во время исполнения Ирландия образовала V-образный строй и вплотную подошла к новозеландцам. С того момента судьям рекомендовали находиться между командами, чтобы не началась драка.

1996 год. Игнорирование. Австралия разминалась на своей половине и не смотрела, как Новая Зеландия исполняет хаку.

1997 год. Англичанин Ричард Кокерилл так близко подошел к сопернику во время хаки, что отхватил наказание. Кокерилл зацепился с Нормом Хьюиттом, чем едва не спровоцировал драку. Обоих растолкал судья.

ZUMAPRESS/Global Look Press

2003 год. Ответ своим танцем (это распространено среди сборных Океании), как поступила сборная Тонга.

2007 год. Еще один вариант снизить давление новозеландцев – встать перед ними прямой стеной. Так сделали французы.

2008 год. Игнорирование 2.0. Уэльс просто две минуты неподвижно стоял после исполнения хаки.

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Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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