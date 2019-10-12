44-летняя гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде. Это рекорд в гимнастике, но не во всех видах спорта
Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. На соревнованиях в Токио Чусовитиной будет 45 лет.
У спортсменки очень много самых разных достижений за почти 30 лет карьеры:
• Она выступала на семи Олимпиадах, и это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннеса – никто из гимнастов никогда подобного не добивался;
• Чусовитина выиграла «золото» в составе Объединенной команды из бывших республик СССР в 1992 году, а также «серебро» спустя 16 лет, выступая за Германию, куда вынуждена была переехать из-за болезни сына. На ОИ-2020 она будет представлять сборную Узбекистана;
• На Олимпиаде-2016 она была самой возрастной гимнасткой в истории соревнований в возрасте 41 года и 56 дней;
• Чусовитина также трижды выигрывала чемпионаты мира, становилась чемпионкой Европы. Всего с главных европейских соревнований привозила четыре медали, с азиатских – восемь, с ЧМ – 11;
• Кроме того, она впервые в мире исполнила на опорном прыжке переворот вперед – сальто вперед, согнувшись с поворотом на 360 градусов, и переворот вперед – сальто вперед, прогнувшись с поворотом на 540 градусов;
• В 2017 году Чусовитину включили в Международный зал славы гимнастики. Впервые такого признания удостоилась действующая гимнастка.
Следующим летом Чусовитина войдет в список десяти спортсменов и спортсменок, которые выступили на восьми Олимпиадах. Среди них также есть бывшая спортсменка СССР, Объединенной команды и Грузии Нино Салуквадзе – олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе.
Два спортсмена прошли через девять Олимпиад. Это двукратный серебряный призер ОИ австрийский яхтсмен Хуберт Раудашль, а также советский и латвийский стрелок Афанасий Кузьмин – чемпион Олимпиады-1988 по стрельбе из скорострельного пистолета (25 м). Интересно, что Кузьмин мог выступить всего на 11 Олимпиадах, но не попал в заявку сборной СССР в 1986 и 1972 годах.
Главный рекордсмен по количеству Олимпиад – канадский конник Иан Миллар. Он принимал участие в десяти розыгрышах Олимпийских игр. За все это время Миллар выиграл одну медаль – «серебро» в командном турнире по конкуру (где лошадь и всадник преодолевают препятствия в определенном порядке). У Миллара тоже могло быть 11 Олимпиад, но на ОИ-1980 в Москве спортсмен не поехал из-за бойкота тех соревнований со стороны канадской сборной.
Последней Олимпиадой канадца были соревнование в Лондоне-2012, он также планировал выступить в Рио-2016, но не прошел отбор в команду. Тем не менее, свою карьеру он завершил только в 2019 году. В 72-летнем возрасте.