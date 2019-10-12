44-летняя гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде. Это рекорд в гимнастике, но не во всех видах спорта

У спортсменки очень много самых разных достижений за почти 30 лет карьеры:

• Она выступала на семи Олимпиадах, и это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннеса – никто из гимнастов никогда подобного не добивался;

• Чусовитина выиграла «золото» в составе Объединенной команды из бывших республик СССР в 1992 году, а также «серебро» спустя 16 лет, выступая за Германию, куда вынуждена была переехать из-за болезни сына. На ОИ-2020 она будет представлять сборную Узбекистана;

• На Олимпиаде-2016 она была самой возрастной гимнасткой в истории соревнований в возрасте 41 года и 56 дней;

• Чусовитина также трижды выигрывала чемпионаты мира, становилась чемпионкой Европы. Всего с главных европейских соревнований привозила четыре медали, с азиатских – восемь, с ЧМ – 11;

• Кроме того, она впервые в мире исполнила на опорном прыжке переворот вперед – сальто вперед, согнувшись с поворотом на 360 градусов, и переворот вперед – сальто вперед, прогнувшись с поворотом на 540 градусов;

• В 2017 году Чусовитину включили в Международный зал славы гимнастики. Впервые такого признания удостоилась действующая гимнастка.