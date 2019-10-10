Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
Сборная России может обеспечить себе выход на Евро-2020 уже за три тура до конца отборочного этапа: надо обыграть Шотландию и дождаться ничьей в матче Кипра и Казахстана. Но даже если ничьи в Казахстане не будет, наша победа уже не оставит никаких вопросов – останутся лишь формальности.
В своей истории сборная России проводила важнейшие матчи именно в октябре нечетного года. Исключения два – 1993-й, когда наши уже летом квалифицировались на ЧМ-1994, а также 2017-й, поскольку отборочные матчи мы не играли как хозяева ЧМ-2018.
1995-й год, матч с Грецией (д, 2:1)
Итог: выход на Евро-1996
Сборная непросто начинала тот отборочный этап с двух ничьих с шотландцами, но переломной была гостевая победа над греками – наши разгромили соперника 3:0, а уже дальше колотили всех, кто попадется под руку – Сан-Марино забили семь, финнам – шесть, Фарерам в двух матчах – восемь.
Перед игрой тренер сборной Греции Костас Полихрониу признался: «Сборная России – одна из лучших в Европе. Выиграть у нее на ее поле нам может помочь только чудо». Чуда не случилось, хотя и было сложно: греки забили сначала в свои ворота, потом в наши. Победу принес гол Онопко на 71-й минуте. Россия первой квалифицировалась на Евро-96, не считая хозяев – англичан.
1997, матч с Италией (д, 1:1)
Итог: неудобная ничья в стыковом матче
Выиграть несложную группу из Болгарии, Израиля, Кипра и Люксембурга для квалификации на ЧМ-1998 наши не сумели, постарались и сами (ничьи в Израиле и на Кипре), и арбитры (в матче в Болгарии России не дали аж четыре пенальти). В стыковых играх соперник самый сильный из всех возможных – Италия.
В жутко снежном матче – ничья, Вьери открыл счет, Каннаваро сравнял, забив автогол. Игру никогда не забудет Джанлуиджи Буффон, который дебютировал за сборную Италии, заменив травмированного Пальюку. Наши смотрелись даже лучше соперника, но удобного результата не извлекли, а через две недели проиграли в Неаполе 0:1 и не поехали на чемпионат мира.
1999, матч с Украиной (д, 1:1)
Итог: не поехали на Евро-2000
Об этом помнят даже те, кто не интересовался футболом в то время. Россия проиграла три матча квалификации к Евро-2000, сменила тренера (Бышовца на Романцева), победила в следующих шести играх, в том числе и действующих чемпионов мира французов в гостях. Дома против Украины нужно было побеждать – тогда бы выходили напрямую с первого места.
Сборная России играла лучше, но забила ближе к концу – штрафной реализовал Карпин. А потом Шевченко навесил, и Филимонов забросил мяч в свои ворота. При ничьей еще была надежда на чудо от исландцев, но те не смогли отобрать очки у Франции, и наши финишировали третьими – мимо Евро-2000.
2001, матч со Швейцарией (д, 4:0)
Итог: вышли на ЧМ-2002
Группа была непростой – тут и Швейцария, и участники Евро-2000 Югославия и Словения, но наши отлично провели отборочный цикл, и если бы не цирковое судейство Грэма Полла в Словении (поставил, мягко говоря, неочевидный пенальти, и наши проиграли), то задача была бы выполнена заранее.
А так – пришлось ждать последнего тура, где в игре со Швейцарией устраивала и ничья. То, что ее не будет, стало ясно еще в первом тайме – Бесчастных оформил хет-трик за 24 минуты, особенно запомнился третий гол головой, когда на шее нашего форварда повис защитник. Титов со штрафного установил счет 4:0. 22 тысячи зрителей стадиона «Динамо» были счастливы: едем на большой турнир впервые за шесть лет.
2003, матч с Грузией (д, 3:1)
Итог: попали в стыки
Ситуация в группе квалификации к Евро-2004 перед последним туром: у Швейцарии 12 очков, у России и Ирландии – по 11, Швейцария принимает Ирландию, Россия – Грузию. Первое место – прямой выход, второе – стыковые матчи. Теоретически наши могли выиграть группу, но могли и оказаться третьими.
В общем, побеждать надо было в любом случае, что и произошло, хотя уже на третьей минуте пропустили от игрока немецкого «Фрайбурга» – Иашвили. Голы Булыкина, Титова и Сычева принесли нужную победу, а в стыковых матчах в ноябре наши превзошли Уэльс и отправились на Евро.
2005, матч со Словакией (г, 0:0)
Итог: мимо ЧМ-2006
По ходу отборочного этапа были и 1:7 от Португалии, и разочаровывающие ничьи в Эстонии и Латвии, дома не удалось обыграть и словаков – главных конкурентов.
Ситуация дошла до того, что в последнем туре в гостях надо было обыгрывать Словакию, чтобы попасть в стыковые матчи. Игра закончилась 0:0, и наши вылетели, но нулевая ничья – лучшее, чего можно было получить с того матча, где хозяева имели множество моментов, наши же играли отвратительно.
2007, матч с Англией (д, 2:1)
Итог: важнейшая победа для выхода на Евро-2008
Россия перед той игрой отставала от англичан на пять очков, имея матч в запасе, на лидирующих хорватов можно было не смотреть (минус восемь от них). Ничья уже почти выводила Англию, ее победа заканчивала бы борьбу досрочно.
Англия вела до середины второго тайма благодаря классному голу Руни, но дубль Павлюченко за четыре минуты все перевернул. «Поверьте мне, у вас будет шанс все изменить, ваша задача — не упустить этот шанс», – сказал Гус Хиддинк в перерыве, а Стив Макларен после игры обиделся настолько, что отказался общаться с российскими журналистами и запретил перевод на русский язык. Шанс с Англией наши не упустили, но через месяц проиграли Израилю и вышли на Евро лишь чудом, когда хорваты обыграли англичан на «Уэмбли».
2009, матч с Германией (д, 0:1)
Итог: поражение в важной игре
Сборная России в борьбе за выход на ЧМ-2010 перед предпоследним туром отставала всего на очко от немцев и принимала их в переполненных «Лужниках». В первом матче в Дортмунде наши быстро пропустили дважды, но здорово провели второй тайм и заслуживали ничьей, хотя забили всего однажды.
Сейчас победа выводила бы Россию на первое место, оставалась потом игра с Азербайджаном. Быстров не реализовал выход один на один, арбитр Бузакка не поставил чистейший пенальти в нашу пользу в конце игры, немцы же своим шансом воспользовались – Клозе принес победу, хотя доигрывали вдесятером из-за удаления Боатенга. Последний тур тут уже был никому не нужен, а через месяц случился Марибор. На ЧМ-2010 наши не попали.
2011, матчи со Словакией (г, 1:0) и Андоррой (д, 6:0)
Итог: вышли на Евро-2012
Очень плотная борьба в отборочной группе со словаками, ирландцами и армянами (не претендовали на выход тут только Македония и Андорра), она продолжалась до последнего тура, но наши имели небольшое преимущество, так что даже ничья в Словакии по турнирному раскладу была нормальным результатом.
Наши план перевыполнили, сыграв в этой стране гораздо удачнее, чем пять лет назад, пусть гол был всего один и тот с рикошета, но моментов наши создали гораздо больше. В последнем туре при таких раскладах хватило бы даже ничьей с Андоррой.
2013, матч с Азербайджаном (г, 1:1)
Итог: вышли на ЧМ-2014
Сборная России начала квалификацию с четырех сухих побед, но потом были неудачи в Португалии и Северной Ирландии. Португальцы никак не могли обыграть Израиль (две ничьи), чем отлично нам помогли. В последнем туре с Азербайджаном нашим надо было просто не проиграть.
Счет открыл Широкова, но на последней минуте наши пропустили от Джавадова – 1:1. «В этом отборочном цикле мы третий раз пропустили мяч на последней минуте, я этим, конечно, недоволен. Нам надо смотреть вперед и улучшать свою игру», – хмурился после матча Фабио Капелло. Судя по выступлению на ЧМ, улучшить ничего не удалось.
2015, матч с Черногорией (д, 2:0)
Итог: вышли на Евро-2016
Леонид Слуцкий сменил Капелло посередине отборочного цикла к Евро-2016 и начал с победы над шведами и 7:0 над Лихтенштейном. Австрийцы были недосягаемы, зато отчаянно теряли очки шведы, так что к последнему туру нас устраивала и ничья в игре с черногорцами. Получилось еще лучше – 2:0 уже в первом тайме благодаря голам Кузьмина и Кокорина.
4 победы 44-летнего Слуцкого в 4 матчах квалификации, 4-й для сборной России выход на Евро. Там, правда, четырех матчей не сыграли – команда не вышла из группы.
Октябрь нечетного года для сборной России – это, как правило, время квалификации на большие турниры. Большие победы (например, над Англией), жестокие разочарования (игра с Украиной), осознание силы (как с Германией, хоть и проиграли) и полная безнадежность (ничья со Словакией). Октябрь 2019-го – время очередного выхода на Евро. Шансы бесконечно велики, и наши ошибиться не должны.