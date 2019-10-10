Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ

1995-й год, матч с Грецией (д, 2:1)

Итог: выход на Евро-1996

Сборная непросто начинала тот отборочный этап с двух ничьих с шотландцами, но переломной была гостевая победа над греками – наши разгромили соперника 3:0, а уже дальше колотили всех, кто попадется под руку – Сан-Марино забили семь, финнам – шесть, Фарерам в двух матчах – восемь.

Перед игрой тренер сборной Греции Костас Полихрониу признался: «Сборная России – одна из лучших в Европе. Выиграть у нее на ее поле нам может помочь только чудо». Чуда не случилось, хотя и было сложно: греки забили сначала в свои ворота, потом в наши. Победу принес гол Онопко на 71-й минуте. Россия первой квалифицировалась на Евро-96, не считая хозяев – англичан.

1997, матч с Италией (д, 1:1)

Итог: неудобная ничья в стыковом матче

Выиграть несложную группу из Болгарии, Израиля, Кипра и Люксембурга для квалификации на ЧМ-1998 наши не сумели, постарались и сами (ничьи в Израиле и на Кипре), и арбитры (в матче в Болгарии России не дали аж четыре пенальти). В стыковых играх соперник самый сильный из всех возможных – Италия.

В жутко снежном матче – ничья, Вьери открыл счет, Каннаваро сравнял, забив автогол. Игру никогда не забудет Джанлуиджи Буффон, который дебютировал за сборную Италии, заменив травмированного Пальюку. Наши смотрелись даже лучше соперника, но удобного результата не извлекли, а через две недели проиграли в Неаполе 0:1 и не поехали на чемпионат мира.