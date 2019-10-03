«Интер» в этом сезоне: первое место в чемпионате, последнее место в ЛЧ

Так «Интер» в этом сезоне играет в Серии А:

6 матчей – 6 побед. В том числе над «Миланом» (2:0), над «Лацио» (1:0) и над «Удинезе» (1:0).

13 забитых мячей – в среднем 2,2 за матч. А пропускает 0,33 за игру.

Лучший бомбардир команды – новичок Стефано Сенси с 3 голами. У него же 3 ассиста и второе место в лиге по системе гол+пас.

А так в ЛЧ: