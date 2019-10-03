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«Интер» в этом сезоне: первое место в чемпионате, последнее место в ЛЧ
03 октября 2019, 00:22
Так «Интер» в этом сезоне играет в Серии А:
- 6 матчей – 6 побед. В том числе над «Миланом» (2:0), над «Лацио» (1:0) и над «Удинезе» (1:0).
- 13 забитых мячей – в среднем 2,2 за матч. А пропускает 0,33 за игру.
- Лучший бомбардир команды – новичок Стефано Сенси с 3 голами. У него же 3 ассиста и второе место в лиге по системе гол+пас.
А так в ЛЧ:
- 2 матча – ничья со «Славией» и поражение от «Барселоны».
- Всего два забитых мяча – по одному в каждом матче. И три пропущенных.
- Стефано Сенси вообще не забивает и не отдает голевых. Один мяч забил Барелла, второй – Мартинес.
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