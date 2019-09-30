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#РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА #Оренбург #Локомотив #Ростов #Тамбов #Урал

Важные мелочи 11-го тура РПЛ. Антирекорды «Спартака», самый смешной гол сезона от «Ростова», ЦСКА 3,5 года не пропускает от «Урала»

30 сентября 2019, 16:53
Михаил Морозов

«Динамо» пропустило самый смешной гол сезона

0:3 в Ростове-на-Дону. Снова удары, снова редкие попадания в створ (два из 13). Шунич – один из немногих, кто смог в чемпионате опередить Чистякова по выигранным верховым единоборствам (10 против восьми), но в защите он, как и вся команда, сыграл плохо.

Особенно странным вышел второй гол. Вся защита «Динамо» просто остановилась и смотрела футбол. На их глазах Шомуродов: а) открылся под навес; б) принял мяч; в) в) забил гол. А защитники просто наблюдали. Особенно убила реакция Евгеньева:

В матче «Локо» и «Зенита» было забито три мяча. Лунев поучаствовал во всех

  • Отмененный гол Смолова – ошибка на выходе голкипера «Зенита»;
  • Гол Крыховяка дальним ударом – Лунев как минимум не выручил;
  • Отмененный гол Мака – навес в штрафную «Локомотива» сделал вратарь «Зенита», который на последних минутах пошел помогать команде отыграться.

Два негативных момента, один позитивный. При этом «Зенит» все равно проиграл, но снова возникли разговоры о не очень удачной игре Лунева в сезоне. Ошибок уже накопилось предостаточно.

РПЛ

ЦСКА добыл лидерство, разбив самого удобного соперника

Из последних 13 матчей против «Урала» ЦСКА выиграл 12. С разницей 30:7. Интересно, что в последних восьми играх, то есть, за последние 3,5 года ЦСКА даже не пропустил от «Урала» ни одного гола.

«Урал» все так же весело смотреть в Екатеринбурге – восемь «верховых» игр (не менее трех мячей в матче), но по пропущенным голам – перебор, их уже 23, и так много не позволяет в РПЛ забивать больше никто. Ближайший с 19 голами «Оренбург».

Хотя что вообще можно говорить про защиту клуба, которая пропускает гол от футболиста, свободного набивающего мяч головой в их штрафной.

Гостевой «Оренбург» = зрелище

Еще немного статистики – за последние 15 выездных матчей у «Оренбурга» было 13 «верховых». Шоу было даже в игре со «Спартаком», который хоть и в кризисе, но не запредельно много пропускает по сезону (меньше, чем, скажем, «Ростов» или меньше до этого тура чем «Краснодар»).

Деспотович – снова король. У капитана «Оренбурга» уже пять голов в сезоне, но классный матч провел и Зотов – по три удара, удачных обводки и заработанных фола плюс голевая передача. «Оренбург» с последнего места взлетел на десятое и подпирает как раз идущий девятым «Спартак» – всего три очка разницы.

«Спартак» продолжает вспоминать антирекорды

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России. До этого четыре поражения подряд были в сезонах-2009 и 2010, «Спартак» проиграл три последних матча в 2009-м, а также стартовый в 2010-м. Возглавлял команду Валерий Карпин.

После 11 туров «Спартак» идет девятым, у него 14 очков. Хуже результат был последний раз только в 2003-м, тогда клуб располагался на десятой строчке с 13 очками. Было это еще при Олеге Романцеве.

Наталия Кондратенко

«Тамбов» снова пропускает дважды за несколько минут и теряет шансы на очки

Неприятная тенденция пошла еще с первого тура.

  • «Зенит» – 1:2, пропущенные голы на 46-й и 48-й минутах;
  • «Локомотив» – 1:2 (31, 33);
  • «Оренбург» – 2:2 (74, 78);
  • ЦСКА – 0:2 (84, 90);
  • «Крылья Советов» – 0:2 (73, 74).

Четыре поражения в этих матчах, в пятом – упущенная победа в Оренбурге.

Александр Григорян много заявляет о необходимости показывать характер в каждом матче, но его команда после пропущенного гола не держит удар. Даже в кубковой игре против «Томи» «Тамбов» пропустил два гола с разницей в восемь минут, а два других – в десять.

«Ахмат» не побеждает уже два месяца. Теперь он в зоне вылета

5 августа «Ахмат» выигрывал матч РПЛ последний раз – победа над «Оренбургом» 2:1. Сегодня грозненцы уступили в Сочи, следующий матч состоится 5 октября в гостях против «Уфы». Вот и два месяца без побед.

С момента игры с «Оренбургом» – три ничьи и три поражения. «Ахмат» проиграл шесть из семи последних гостевых матчей. Даже в Кубке все сложилось тяжело – лишь по пенальти прошли «СКА-Хабаровск».

Что сейчас? 15-е место, зона вылета, реже «Ахмата» забивает лишь «Рубин». Все обсуждают состоявшуюся отставку Кононова и возможную – Хохлова, но не отправится ли вслед за ними еще и Рашид Рахимов?

Кстати, в ворота «Ахмата» сегодня забили вот такую красоту. Кристиан Нобоа, мы скучали.

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Все фото: Наталия Кондратенко
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