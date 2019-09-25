«Алания» – ЦСКА – самый душевный матч Кубка. Во Владикавказе встретили Дзагоева пирогами и посвятили баннер Савину

ЦСКА – самый популярный клуб РПЛ в Северной Осетии

Сначала в ЦСКА ушел Валерий Газзаев, который выигрывал с «Аланией» чемпионат в 1995 году. Потом там играл Спартак Гогниев, нынешний тренер «Алании». Сейчас в ЦСКА играет Алан Дзагоев, который никогда не выступал за «Аланию», но родился и занимался футболом в Северной Осетии.

Летом «Яндекс» выкатил исследование, в котором выяснил, что Северная Осетия – единственный регион в России, в котором большинство фанатов поддерживают ЦСКА . Символично, что именно этот российский топ-клуб приехал во Владикавказ на матч Кубка России.

Дзагоева ждали в составе, но в итоге он в заявку не попал: полузащитник все еще восстанавливается от травмы, которую получил еще в феврале. Но на стадион Алан приехал.

«Приехал как турист. Не удается часто бывать на родине, последний раз посещал Владикавказ в июне, когда устраивал здесь турнир. Конечно, мне всегда приятно приехать в родную Республику, здесь живут мои мать, отец и брат. Отличная атмосфера, стадион полон, царит праздник футбола. За кого будут болеть мои родные? Вот это у них нужно спросить (смеется)».