«Алания» – ЦСКА – самый душевный матч Кубка. Во Владикавказе встретили Дзагоева пирогами и посвятили баннер Савину
Матч «Алания» – ЦСКА (1:3) в Кубке России получился зрелищным: команды пробили два пенальти уже в первые 20 минут матча, причем первый из них в ворота хозяев назначили уже на первой минуте. Затем – дубль от японца Нисимуры, который пока ни разу не забивал в РПЛ.
Но настоящие эмоции были не только на поле, но и вокруг этого матча. ЦСКА – самый подходящий соперник, чтобы отметить возрождение «Алании» во Владикавказе.
ЦСКА – самый популярный клуб РПЛ в Северной Осетии
Сначала в ЦСКА ушел Валерий Газзаев, который выигрывал с «Аланией» чемпионат в 1995 году. Потом там играл Спартак Гогниев, нынешний тренер «Алании». Сейчас в ЦСКА играет Алан Дзагоев, который никогда не выступал за «Аланию», но родился и занимался футболом в Северной Осетии.
Летом «Яндекс» выкатил исследование, в котором выяснил, что Северная Осетия – единственный регион в России, в котором большинство фанатов поддерживают ЦСКА. Символично, что именно этот российский топ-клуб приехал во Владикавказ на матч Кубка России.
Дзагоева ждали в составе, но в итоге он в заявку не попал: полузащитник все еще восстанавливается от травмы, которую получил еще в феврале. Но на стадион Алан приехал.
«Приехал как турист. Не удается часто бывать на родине, последний раз посещал Владикавказ в июне, когда устраивал здесь турнир. Конечно, мне всегда приятно приехать в родную Республику, здесь живут мои мать, отец и брат. Отличная атмосфера, стадион полон, царит праздник футбола. За кого будут болеть мои родные? Вот это у них нужно спросить (смеется)».
Фанаты «Алании» поблагодарили Савина. В мае он посвятил выпуск банкротству клуба
«Сава, ты красава!», – такой баннер висел на фанатке «Алании» в матче с ЦСКА. Он посвящен выпуску «КраСавы», ютуб-шоу блогера Евгения Савина, который вышел в мае этого года.
Выпуск называется «Смерть чемпиона России»: в нем Савин разбирался, почему один из самых успешных клубов 90-х в итоге закрылся из-за гигантских долгов. Савин приехал на сегодняшний матч и поблагодарил болельщиков «Алании» за поддержку.
Как вообще сейчас дела у «Алании»?
Команду воссоздали с историческим названием только этим летом. Президентом клуба стал экс-вратарь Владимир Габулов, который до этого был министром физической культуры и спорта в Северной Осетии, а главным тренером – Спартак Гогниев.
Владелец новой «Алании» – предприниматель Данил Гуриев, соучредитель и гендиректор промышленной компании «Гуриати». На презентации он сразу озвучил громкую цель: вернуть клуб в РПЛ.
Пока команда идет на третьем месте в Зоне Юг ПФЛ. Отставание от лидирующего «Волгаря» – 6 очков после 10 туров. Зато «Алании» может сильно помочь приход Алана Дзагоева: летом он уже заявил, что поддерживает команду финансово и не против поиграть за нее в будущем.
«Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».
Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится, нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно».