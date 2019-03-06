Футболистка тренируется на шестом месяце беременности. Ранее она перенесла выкидыш и хочет помочь другим женщинам
Сидни Леруа Дуайер – суперзвезда женского футбола в Америке. Она выигрывала золото Олимпиады-2012 и Кубок мира-2015, у нее миллион подписчиков в инстаграме и место лидера в «Орландо Прайд» – перспективном клубе, которому меньше четырех лет, но который уже побил рекорд лиги по посещаемости.
В начале марта Сидни пошумела далеко за пределами индустрии. Она выложила в твиттер фото с предсезонки «Орландо Прайд», где тренируется с мячом на 5,5 месяце беременности. За два дня у поста – больше 12 тысяч ретвитов и 80 тысяч лайков.
«Я просто делаю бесконтактные вещи. Работу с мячом, – объясняет Сидни. – Избегаю ситуаций, когда мяч может отрекошетить или я могу получить удар. Также никакого высокоинтенсивного бега. И я слушаю рекомендации своего акушера (который знает больше, чем те люди в твиттере, кто говорит мне, чего я не должна делать со своим телом)».
Кстати, кроме работы с мячом Леруа также занимается в тренажерном зале.
Сидни выросла в семье профессиональных софтболистки и бейсболиста, а ее муж Дом Дуайер тоже играет в «Орландо» – том самом, где раньше бегал Кака, а теперь начинает Нани.
У Леруа и Дуайера уже есть один ребенок – сын Кассиус. Именно через него Сидни в ноябре объявила о том, что их семья ждет еще одного ребенка: «Не беспокойся, Кассиус. Мама и папа тоже кричат», – написала она в посте на четыре тысячи ретвитов.
История беременности Сидни драматичнее и глубже, чем кажется сначала. В октябре 2018-го она призналась, что несколько месяцев назад у нее случился выкидыш. Она вынесла личную трагедию в публичное поле специально в рамках акции Infant Loss Awareness Month – это серия мероприятий и общественных дискуссий, которые помогают женщинам, потерявших ребенка во время беременности, пережить трагедию. «Я – лицо. Я – одна из четырех», – говорила Сидни, указывая на статистику неудачных беременностей среди современных женщин. Позднее она рассказала, что ей тоже было неловко и больно говорить о произошедшем: «Ненавижу, что не могу об этом говорить. Ненавижу, что мне казалось, что я не могу: потому что из-за потери ребенка возникали чувства стыда и смущения».
«Я лежала на кровати и думала, сможет ли эмоциональная боль убить меня, – делится Сидни. – Но я все еще здесь. Сильнее, чем когда-либо. Потому что я получила невероятную поддержку от людей в моей жизни – людей, которые были там, чтобы поднять меня с земли,.. сидеть там со мной,.. кормить, когда я не могла есть. Я так благодарна, что мне не пришлось проходить через это в одиночку и что мы с Домом заставили семью, друзей и команду сплотиться вокруг нас в самые трудные времена».
Сидни и Дом познакомились, когда играли вместе в «Канзасе». В документальном фильме об их молодой семье, который MLS выпустил несколько лет назад, родители Дома рассказали, что сын сначала называл Сидни своим новым другом, но довольно быстро пара сблизилась и перешла в романтику. Они поженились в январе 2015-го – на закрытой тайной церемонии. И только спустя полгода запланировали еще одно мероприятие специально для друзей и близких.
Пара признавалась, что у них были опасения насчет детей из-за плотного спортивного графика. Но с годами они нашли баланс между семьей, карьерой и друг другом. Так появился Кассиус, а позднее они поняли, что готовы ко второму ребенку.
Эта беременность Сидни и кадры с тренировки на шестом месяцев – важный общественный месседж. Она показывает тысячам женщин в похожих ситуациях, как говорить откровенно, не запираться дома и переживать несчастья, если они все-таки случаются.
4 июля – день, когда Сидни должна родить.