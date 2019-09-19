Анхель Ди Мария
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ПСЖ
«ПСЖ» не парится без Неймара и Мбаппе, потому что есть ураганный Ди Мария – дубль и идеальный первый тайм с «Реалом»
19 сентября 2019, 00:31
«ПСЖ» дома укатал «Реал» (3:0). И это без Неймара (дисквалификация), Мбаппе и Кавани (травмы) в заявке. Вместо них троих в Париже солировал Анхель Ди Мария. Тезисно – чем Ди Мария сегодня был так хорош:
- Сделал дубль. К 36-й минуте Ди Мария уже дважды прошил Тибо Куртуа и сделал преимущество «ПСЖ» максимально комфортным. На 60-й минуте он почти забил третий: вывалился один на один с Куртуа, но вместе с вратарем перекинул мяч и через ворота.
- Этот дубль интересен по трем причинам:
1. Ди Мария снова расстроил бывшую команду: в феврале он сделал два ассиста против «Манчестер Юнайтед»;
2. Ди Мария – второй игрок, кто сделал дубль в Лиге чемпионов против «Реала» и «Барселоны». Первым был Марио Жардел;
3. Ди Мария – пятый игрок, кто сделал дубль против «Реала» уже в первом тайме. До него были Жардел (1999), Шацких (2006), Ройс (2014) и Манджукич (2018).
- Первый тайм Ди Марии – набор идеальных действий:
13 точных передач, 3 выполненных прохода, 2 точных удара, 2 гола. Четко.
Так же четко, как Ди Мария проводит остальные матчи за «ПСЖ» в Лиге чемпионов:
- 31 матч;
- 12 голов;
- 7 голевых передач.
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