Каррера без работы почти год – как у него дела?
22 октября 2018-го «Спартак» расстался с Массимо Каррерой, сопроводив сообщение в твиттере изображением не тренера, а стадиона. Каррера через два дня дал пресс-конференцию, где максимально корректно постарался ответить на вопросы. Россию он покинул в начале ноября, болельщики «Спартака» проводили его в аэропорту.
Как дальше «Спартак» жил без Карреры – все знают. Назначив Олега Кононова, клуб вылетел в Лиге Европы на групповом этапе, выбыл в четвертьфинале Кубка России, занял пятое место в чемпионате и покинул еврокубки в сезоне-2019/20 еще до осени.
А вот как жил Каррера без «Спартака»:
Гулял по Милану.
Еще в Алассио – это курортный итальянский город.
Участвовал в рекламной акции в Москве.
Поздравлял «Спартак» с днем рождения.
Рубился с дочкой в теннис.
Встречался с Роберто Баджо.
И, конечно, отдыхал.
По хронологии:
• В ноябре по сообщению La Gazzetta dello Sport, мог возглавить «Удинезе». Но в Удине выбрали Давиде Николу, который продержался до марта. В декабре Каррера сообщил, что серьезных предложений нет, есть пока только слухи.
• Конец декабря: появилась информация о том, что Каррера может стать главным тренером «Оренбурга». Это могло произойти в том случае, если спортивным директором клуба назначили бы Марко Трабукки. В январе 2019-го Трабукки представили «Оренбургу» в качестве селекционера.
• В конце февраля Каррера рассказал, чем занимается без работы: «Отдыхаю и смотрю много футбола. Всего понемногу: от Серии А и В, до Примеры и АПЛ, «Ювентус». Живя в Бергамо, я часто могу сходить на стадион, чтобы посмотреть на «Аталанту».
• В марте у матча «Спартак» – «Зенит» возникла дополнительная интрига: появилось сообщение, что руководство «Спартака» пригласило Карреру на матч. Гадали – придет или нет? Каррера игру посетил, увидел гол Глушакова и ничью 1:1.
• В апреле Карреру стал задирать брат Леонида Федуна. В прессе высказался Андрей Федун: «Кто при нем прогрессировал? Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Потом, поверив в свою гениальность, итальянец «поплыл». «Слишком уважаю владельцев «Спартака», чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями», – ответил Каррера.
• В мае писали о возможном варианте с иранским клубом «Эстегляль» – участником азиатской Лиги чемпионов. Месяц спустя возник интерес иранского «Персеполиса». Каррера им отказал: «Я ищу серьезный проект».
• Наконец, в сентябре Каррера приехал на церемонию вручения наград Football Heroes в Москву. Каррера вручил Анастасии Пустовойтовой приз лучшему арбитру. А заодно высказался по большому интервью Глушакова. Видимо, эта история не закончится никогда.