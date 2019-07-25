Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки

Есть стереотип: Роналду − это про силу воли и адские тренировки, а вот Месси − талант и феномен. Подход Роналду на примере его ударов головой мы разбирали здесь. Теперь изучим Месси. Насколько мнение про феномен справедливо? В чем именно чудо его генетики? Почему он так странно бегает? Он разве тоже не тренируется серьезно? А следит за питанием?

Все ответы − в этом тексте.

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В конце марта одно из главных изданий Испании AS выстрелило желтушным заголовком: «Лионеля Месси можно клонировать!». Внутри специалист по генетике и глава Европейского архива генома Аркади Наварро объясняет: современные технологии достигли такого уровня, что полученному субъекту передадутся генетические особенности Лео и его потенциал.

«Но, – продолжает Наварро, – Месси стал топ-футболистом не только из-за генетики. Свою роль сыграли образование, лечение, жизнь в академии «Барселоны». Генетика дает нам потенциал, а наша задача – добраться до максимальной его вершины».

Маленький рост привел к особой амплитуде движения ног и технике ведения мяча

Хотя из-за проблем с ростом карьера Месси едва не закончилась еще до старта (историю про лечение гормонами слышали все), такое сложение дало ему главные качества.