Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
Тренер Камеруна Тони Консейшау ждал нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга. Но оказалось, что он даже не получал приглашения. В последний раз Чупо-Мотинг играл за сборную еще два года назад, а в 2020-м лечился и был сосредоточен на клубе.
Но дело не в травме, а в ошибке пресс-секретаря сборной Камеруна. Bild пишет, что он отправил имейл с приглашением не на почту Чупо-Мотингу, а федерации футбола Камеруна. То есть, получается, самому себе.
Чупо-Мотинг пропустит игры против Руанды и Кабо-Верде в отборе на Кубок африканских наций. Но это не страшно. Потому что Камерун принимает турнир и уже его участник. А эти отборочные матчи для него скорее товарищеские.
Чупо-Мотинг – герой прошлой Лиги чемпионов. Тогда он играл за «ПСЖ» и в четвертьфинале против «Аталанты» забил победный гол на 93-й минуте. До этого Шупо-Мотинг не забивал в ЛЧ шесть лет.
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Кстати, у Чупо-Мотинга сегодня день рождения. Ему исполнилось 32 года.