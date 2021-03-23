Эрик Максим Чупо-Мотинг
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#Эрик Максим Чупо-Мотинг #Бавария #Футбол #Камерун #Кубок африканских наций

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе

23 марта 2021, 13:27

Тренер Камеруна Тони Консейшау ждал нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга. Но оказалось, что он даже не получал приглашения. В последний раз Чупо-Мотинг играл за сборную еще два года назад, а в 2020-м лечился и был сосредоточен на клубе.

Но дело не в травме, а в ошибке пресс-секретаря сборной Камеруна. Bild пишет, что он отправил имейл с приглашением не на почту Чупо-Мотингу, а федерации футбола Камеруна. То есть, получается, самому себе.

Чупо-Мотинг пропустит игры против Руанды и Кабо-Верде в отборе на Кубок африканских наций. Но это не страшно. Потому что Камерун принимает турнир и уже его участник. А эти отборочные матчи для него скорее товарищеские.

Чупо-Мотинг – герой прошлой Лиги чемпионов. Тогда он играл за «ПСЖ» и в четвертьфинале против «Аталанты» забил победный гол на 93-й минуте. До этого Шупо-Мотинг не забивал в ЛЧ шесть лет.

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Кстати, у Чупо-Мотинга сегодня день рождения. Ему исполнилось 32 года.

Все фото: Инстаграм Чупо-Мотинга
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