Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе

Тренер Камеруна Тони Консейшау ждал нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга. Но оказалось, что он даже не получал приглашения. В последний раз Чупо-Мотинг играл за сборную еще два года назад, а в 2020-м лечился и был сосредоточен на клубе.

Но дело не в травме, а в ошибке пресс-секретаря сборной Камеруна. Bild пишет, что он отправил имейл с приглашением не на почту Чупо-Мотингу, а федерации футбола Камеруна. То есть, получается, самому себе.