Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Матье Вальбуэна
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 сент. 1984 (35) лет
Рост
167
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
россия. премьер-лига
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2009/2010
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Олимпиакос
2
0
0
0
0