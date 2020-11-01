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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Идет первый тайм
Енисей
Красноярск
0:1
Идет первый тайм
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сапета 2
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 13:00 МСК
1.11.2020, 13:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Желтая карточка
Валерий Кичин
9'
2'
ГОЛ! 0:1
Александр Сапета
Начало матча