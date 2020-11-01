Идет первый тайм
Енисей
Красноярск
0:1
Идет первый тайм
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сапета 2
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2020, 13:00 МСК
1.11.2020, 13:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Желтая карточка
Валерий Кичин
9'
2'
ГОЛ! 0:1
Александр Сапета
Начало матча