Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Ткачук 7
Козлов 54
Фамейе 65
3:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2020, 14:00 МСК
1.11.2020, 14:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Оренбург
мин
-
Ткачук
Денис Ткачук
7'
7'
73
-
Козлов
Андрей Козлов
54'
54'
80
-
Скворцов
Алексей Скворцов
0
-
Фамейе
Джоэл Фамейе
65'
65'
86
Чертаново
мин
-
Гудков
Ян Гудков
71