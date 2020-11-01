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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Ткачук 7
Козлов 54
Фамейе 65
3:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 14:00 МСК
1.11.2020, 14:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Оренбург
мин
-
Ткачук
Денис Ткачук
7'
7'
73
-
Козлов
Андрей Козлов
54'
54'
80
-
Скворцов
Алексей Скворцов
0
-
Фамейе
Джоэл Фамейе
65'
65'
86
Чертаново
мин
-
Гудков
Ян Гудков
71