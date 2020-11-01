Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
Кленкин 20
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 18:00 МСК
1.11.2020, 18:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Балтика
мин
1
Латышонок
Евгений Латышонок
0
3
Плопа
Максим Плопа
46
44
Тишкин
Максим Тишкин
0
20
Юрганов
Игорь Юрганов
82
8
Дудиев
Аслан Дудиев
0
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
0
19
Шаваев
Алихан Шаваев
0
9
Макарчук
Артем Макарчук
0
11
Маркин
Михаил Маркин
86
90
Жиронкин
Виталий Жиронкин
76
7
Sultan Dzhamilov
Sultan Dzhamilov
46
Запасные
21
Волк
Давид Волк
89
Лазарев
Владислав Лазарев
38
Казаев
Ян Казаев
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
4
Ковалев
Константин Ковалев
14
Демьянов
Виктор Демьянов
10
Альшин
Ильнур Альшин
33
Аллеф
Аллеф
60
Мусаев
Тамерлан Мусаев
66
Denis Fedorenko
Denis Fedorenko
70
Ishkhan Geloyan
Ishkhan Geloyan
Нефтехимик
мин
27
Голубев
Андрей Голубев
0
4
Семенов
Андрей Семенов
0
5
Потапов
Лев Потапов
0
12
Ширяев
Максим Ширяев
0
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
79
14
Кленкин
Данил Кленкин
20'
20'
88
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
0
95
Петров
Илья Петров
0
7
Шадрин
Павел Шадрин
0
13
Хубаев
Давид Хубаев
0
97
Котик
Артем Котик
62
Запасные
18
Исупов
Вячеслав Исупов
96
Кубышкин
Илья Кубышкин
51
Агапов
Илья Агапов
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
11
Давлатов
Бобир Давлатов
89
Яковлев
Михаил Яковлев
9
Samir Ujkani
Samir Ujkani
37
Юшин
Александр Юшин
88
M. Artemchuk
M. Artemchuk