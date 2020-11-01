Матч завершен
Шинник
Ярославль
Игнатович 3
Низамутдинов 84
2:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2020, 14:00 МСК
1.11.2020, 14:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Шинник
мин
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
84'
84'
0
-
Игнатович
Павел Игнатович
3'
3'
66
-
Евсеев
Павел Евсеев
46
-
Наседкин
Евгений Наседкин
0
Волгарь
мин
-
Белоус
Илья Белоус
46