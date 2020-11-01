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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Акрон
Тольятти
Герюгов 4
Герюгов 35
Чудин 73
3:1
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Бачинский 67
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 14:00 МСК
1.11.2020, 14:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Акрон
мин
1
Волков
Сергей Волков
0
66
Жестоков
Максим Жестоков
0
33
Морозов
Константин Морозов
90
29
Верхунов
Никита Верхунов
0
98
Киряков
Сергей Киряков
81
27
Чудин
Иван Чудин
73'
73'
0
10
Газданов
Артур Газданов
65
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
4'
35'
4', 35'
84
87
Потапов
Андрей Потапов
0
90
Делькин
Артем Делькин
0
7
Иванников
Николай Иванников
81
Запасные
88
Киреев
Андрей Киреев
2
Друковский
Владимир Друковский
17
Елеев
Максим Елеев
12
Горбунов
Павел Горбунов
18
Малаховский
Максим Малаховский
20
Дудиков
Евгений Дудиков
77
Яцкий
Евгений Яцкий
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
61
Босов
Александр Босов
70
Nikita Goylo
Nikita Goylo
25
Ivan Shalonikov
Ivan Shalonikov
Текстильщик
мин
1
Смирнов
Алексей Смирнов
0
55
Морозов
Юрий Морозов
0
88
Обивалин
Сергей Обивалин
0
23
Макушкин
Алексей Макушкин
87
95
Губочкин
Алексей Губочкин
0
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
0
21
Батов
Максим Батов
46
18
Мухаметзянов
Адиль Мухаметзянов
47
11
Сидоров
Максим Сидоров
0
71
Бачинский
Максим Бачинский
67'
67'
0
57
A. Mnatsakanyan
A. Mnatsakanyan
0
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
22
Маричев
Евгений Маричев
76
Агеев
Александр Агеев
20
Альшанский
Валерий Альшанский
15
Dmitri Semashkin
Dmitri Semashkin