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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Обивалин 78
1:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
Калмыков 72
Калмыков 83
Берковский 87
ФНЛ, 18 тур
ФНЛ,
18 тур
Россия
28 окт. 2020, 16:00 МСК
28.10.2020, 16:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:3
89'
Замена
Амур Калмыков
87'
ГОЛ! 1:3
Илья Берковский
84'
Замена
Егор Прошкин
83'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:2
Амур Калмыков
Красная карточка
Денис Фомин
83'
ГОЛ! 1:1
Сергей Обивалин
78'
72'
ГОЛ! 0:1
Амур Калмыков
Желтая карточка
Денис Фомин
58'
Конец первого тайма (0:0)
31'
Желтая карточка
Егор Прошкин
Начало матча