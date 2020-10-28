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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 18 тур
ФНЛ,
18 тур
Россия
28 окт. 2020, 16:00 МСК
28.10.2020, 16:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
Андреа Чуканов
Замена
Никита Каккоев
Тимур Сулейманов
87'
Замена
Артем Федчук
Павел Комолов
81'
77'
Замена
Максим Палиенко
Денис Ткачук
67'
Замена
Андреа Чуканов
Алексей Миронов
Замена
Иван Темников
Александр Ставпец
67'
Замена
Артем Попов
61'
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Андрей Малых
Желтая карточка
Александр Ставпец
33'
23'
Желтая карточка
Савелий Козлов
Начало матча