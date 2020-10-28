Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
28 окт. 2020, 16:00 МСК
28.10.2020, 16:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
Андреа Чуканов
Замена
Никита Каккоев
Тимур Сулейманов
87'
Замена
Артем Федчук
Павел Комолов
81'
77'
Замена
Максим Палиенко
Денис Ткачук
67'
Замена
Андреа Чуканов
Алексей Миронов
Замена
Иван Темников
Александр Ставпец
67'
Замена
Артем Попов
61'
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Андрей Малых
Желтая карточка
Александр Ставпец
33'
23'
Желтая карточка
Савелий Козлов
Начало матча