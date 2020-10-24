Матч завершен
Акрон
Тольятти
3:4
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 окт. 2020, 15:00 МСК
24.10.2020, 15:00 МСК
суббота
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Матч окончен 3:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча