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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:3
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Аппаев 63
Горюшкин 87
Горюшкин 90
ФНЛ, 17 тур
ФНЛ,
17 тур
Россия
24 окт. 2020, 14:00 МСК
24.10.2020, 14:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:3
90'
Замена
Алексей Горюшкин
90'
ГОЛ! 0:3
Алексей Горюшкин
87'
ГОЛ! 0:2
Алексей Горюшкин
Вторая желтая
Николай Покидышев
81'
63'
ГОЛ! 0:1
Хызыр Аппаев
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Павел Игнатович
42'
Желтая карточка
Павел Игнатович
30'
Желтая карточка
Николай Покидышев
8'
7'
Желтая карточка
Хызыр Аппаев
Начало матча