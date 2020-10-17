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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
17 окт. 2020, 14:00 МСК
17.10.2020, 14:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:3