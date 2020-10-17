Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 окт. 2020, 14:00 МСК
17.10.2020, 14:00 МСК
суббота
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Матч окончен 0:3