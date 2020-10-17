Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:2
Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 окт. 2020, 13:00 МСК
17.10.2020, 13:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 3:2