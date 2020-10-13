Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
13 окт. 2020, 18:00 МСК
13.10.2020, 18:00 МСК
вторник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 0:1