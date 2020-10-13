Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
13 окт. 2020, 11:30 МСК
13.10.2020, 11:30 МСК
вторник
Юнус Кошко
Юнус Кошко
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1