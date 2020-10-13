Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
13 окт. 2020, 18:30 МСК
13.10.2020, 18:30 МСК
вторник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:2