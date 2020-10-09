Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
9 окт. 2020, 14:00 МСК
9.10.2020, 14:00 МСК
пятница
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:3