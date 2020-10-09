Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:0
Матч завершен
Велес
Москва
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
9 окт. 2020, 15:00 МСК
9.10.2020, 15:00 МСК
пятница
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:0