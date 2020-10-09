Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
3:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
9 окт. 2020, 18:00 МСК
9.10.2020, 18:00 МСК
пятница
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 3:1