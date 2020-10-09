Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
9 окт. 2020, 14:30 МСК
9.10.2020, 14:30 МСК
пятница
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:1