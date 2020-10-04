Матч завершен
Акрон
Тольятти
1:0
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 окт. 2020, 14:00 МСК
4.10.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0