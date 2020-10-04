Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 окт. 2020, 15:00 МСК
4.10.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2