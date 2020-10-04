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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Волгарь
Астрахань
3:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
4 окт. 2020, 16:00 МСК
4.10.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 3:1