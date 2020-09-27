Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2020, 16:00 МСК
27.09.2020, 16:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:2