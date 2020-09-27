Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2020, 13:00 МСК
27.09.2020, 13:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1