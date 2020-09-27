Тех. поражение
Томь
Томск
3:0
Тех. поражение
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2020, 13:00 МСК
27.09.2020, 13:00 МСК
воскресенье
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