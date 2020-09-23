Тех. поражение
Акрон
Тольятти
3:0
Тех. поражение
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, -:- МСК
23.09.2020, -:- МСК
среда
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Техническое поражение