Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, 15:30 МСК
23.09.2020, 15:30 МСК
среда
Максим Матюнин
Максим Матюнин
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:1