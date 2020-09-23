Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, 18:30 МСК
23.09.2020, 18:30 МСК
среда
Евгений Буланов
Евгений Буланов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:1