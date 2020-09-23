Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
4:0
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, 18:00 МСК
23.09.2020, 18:00 МСК
среда
Дмитрий Стрельцов
Дмитрий Стрельцов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 4:0