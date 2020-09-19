Тех. поражение
Енисей
Красноярск
0:3
Тех. поражение
Торпедо
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
19 сент. 2020, -:- МСК
19.09.2020, -:- МСК
суббота
События
Составы
Техническое поражение