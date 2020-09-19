Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
19 сент. 2020, 16:00 МСК
19.09.2020, 16:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 3:0