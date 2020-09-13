Тех. поражение
Шинник
Ярославль
3:0
Тех. поражение
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
13 сент. 2020, 14:00 МСК
13.09.2020, 14:00 МСК
воскресенье
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