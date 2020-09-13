Матч завершен
Акрон
Тольятти
0:2
Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
13 сент. 2020, 15:00 МСК
13.09.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2