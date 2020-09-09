Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
9 сент. 2020, 12:00 МСК
9.09.2020, 12:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:0