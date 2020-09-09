Тех. поражение
Динамо
Брянск
0:3
Тех. поражение
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
9 сент. 2020, 18:00 МСК
9.09.2020, 18:00 МСК
среда
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Составы
Техническое поражение