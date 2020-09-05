Матч завершен
Акрон
Тольятти
0:1
Матч завершен
Велес
Москва
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
5 сент. 2020, 15:00 МСК
5.09.2020, 15:00 МСК
суббота
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1